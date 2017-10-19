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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Селюк: когда ЦСКА интересовался Оберлином, он стоил €5 млн, сейчас все €15 млн
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился подробностями несостоявшегося перехода швейцарского форварда Димитри Оберлина в ЦСКА из австрийского "Зальцбурга".
"Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберлином вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлин был в аренде в "Альтахе", где хорошо себя проявил, и "Зальцбург" забрал его к себе. К слову, в "Базеле" он сейчас тоже в аренде.
Год назад "Зальцбург" продавал Оберлина за € 5 млн. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то ещё причинам, не знаю. "Зальцбург" был готов, ЦСКА – нет. На самом деле вопрос можно было бы решить и летом – мы возвращались к теме. Тогда и "Халл Сити" Яровинского с удовольствием бы его взял – но, увы, "Базель" уже подписал.
Мы с Яровинским по-прежнему общаемся, хоть он и ушёл из ЦСКА. К примеру, в своё время я предлагал ЦСКА Чакветадзе из тбилисского "Динамо", а сейчас он ушёл в "Гент" за миллион. Просто Яровинский — адекватный человек, а многим в российских клубам всё это не нужно.
Дело даже не в Оберлине – теперь "Базель" будет его продавать минимум за € 15 млн. Надо обращать внимание на молодых, талантливых ребят! Это бюджет в копилку. "Зальцбург" в этом плане поступает грамотно. А наши клубы берут 33-летний неликвид – в итоге футбол и остаётся на том же уровне. Так получилось, например, с Вандерсоном. Я предложил его в "Краснодар" бесплатно – не взяли. Предлагал в "Мордовию", где играл его брат Данило. Увы, никому ничего не надо", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
"Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберлином вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлин был в аренде в "Альтахе", где хорошо себя проявил, и "Зальцбург" забрал его к себе. К слову, в "Базеле" он сейчас тоже в аренде.
Год назад "Зальцбург" продавал Оберлина за € 5 млн. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то ещё причинам, не знаю. "Зальцбург" был готов, ЦСКА – нет. На самом деле вопрос можно было бы решить и летом – мы возвращались к теме. Тогда и "Халл Сити" Яровинского с удовольствием бы его взял – но, увы, "Базель" уже подписал.
Мы с Яровинским по-прежнему общаемся, хоть он и ушёл из ЦСКА. К примеру, в своё время я предлагал ЦСКА Чакветадзе из тбилисского "Динамо", а сейчас он ушёл в "Гент" за миллион. Просто Яровинский — адекватный человек, а многим в российских клубам всё это не нужно.
Дело даже не в Оберлине – теперь "Базель" будет его продавать минимум за € 15 млн. Надо обращать внимание на молодых, талантливых ребят! Это бюджет в копилку. "Зальцбург" в этом плане поступает грамотно. А наши клубы берут 33-летний неликвид – в итоге футбол и остаётся на том же уровне. Так получилось, например, с Вандерсоном. Я предложил его в "Краснодар" бесплатно – не взяли. Предлагал в "Мордовию", где играл его брат Данило. Увы, никому ничего не надо", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
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