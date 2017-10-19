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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мануэл Фернандеш: никаких проблем с алкоголем у меня не было
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением о том, что фанаты "железнодорожников" с опаской встретили его переход в 2014 году. Тогда их смутила публикация о проблемах португальца с алкоголем в "Бешикташе".
"Никаких проблем с алкоголем у меня не было. История была следующая. Одна газета опубликовала слова Айбабы (тогдашний главный тренер "Бешикташа") о том, что я приходил на тренировки пьяным. Но не все знали о том, что было дальше.
После тренировки Айбаба подошёл ко мне вместе с клубным переводчиком и извинился. Сказал: "Я такого не говорил". "Если вы этого не говорили, вам не за что извиняться", — ответил я. Как я понял, это придумали журналисты. На следующий день тренер публично заявил, что таких инцидентов со мной никогда не происходило.
Знаете, я ведь тоже мог прийти к журналистам и рассказать обо всём, что творится в "Бешикташе". Многие люди были бы очень удивлены", - цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
"Никаких проблем с алкоголем у меня не было. История была следующая. Одна газета опубликовала слова Айбабы (тогдашний главный тренер "Бешикташа") о том, что я приходил на тренировки пьяным. Но не все знали о том, что было дальше.
После тренировки Айбаба подошёл ко мне вместе с клубным переводчиком и извинился. Сказал: "Я такого не говорил". "Если вы этого не говорили, вам не за что извиняться", — ответил я. Как я понял, это придумали журналисты. На следующий день тренер публично заявил, что таких инцидентов со мной никогда не происходило.
Знаете, я ведь тоже мог прийти к журналистам и рассказать обо всём, что творится в "Бешикташе". Многие люди были бы очень удивлены", - цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
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