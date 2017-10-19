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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Пуцко не примет участия в матче с "Уфой"
Защитник "СКА-Хабаровск" Александр Пуцко пропустит матч 14-го тура чемпионата России с "Уфой", сообщает пресс-служба СКА.
Права на 24-летнего игрока принадлежат уфимскому клубу. За хабаровскую команду Пуцко выступает на правах аренды сроком на один сезон. По условиям арендного договора между двумя клубами футболист не может играть против "Уфы".
Права на 24-летнего игрока принадлежат уфимскому клубу. За хабаровскую команду Пуцко выступает на правах аренды сроком на один сезон. По условиям арендного договора между двумя клубами футболист не может играть против "Уфы".
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