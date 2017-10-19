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Александр Пуцко не примет участия в матче с "Уфой"

Защитник "СКА-Хабаровск" Александр Пуцко пропустит матч 14-го тура чемпионата России с "Уфой", сообщает пресс-служба СКА.

Права на 24-летнего игрока принадлежат уфимскому клубу. За хабаровскую команду Пуцко выступает на правах аренды сроком на один сезон. По условиям арендного договора между двумя клубами футболист не может играть против "Уфы".
Теги: Пуцко Уфа СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:35
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