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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: у "Динамо" эмоциональный подъем после смены тренера
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что в предстоящей встрече казанцы сыграют в оптимальном составе.
– Какое эмоциональное состояние в команде после долгожданной победы в Ростове-на-Дону?
– Эта победа была очень важна для нас. Вы видели, что в конце ребята играли только на удержание счета. Не думали больше ни о чем.
– Чего ждете от матча с "Динамо"?
– У них эмоциональный подъем после смены тренера. Они отлично знают его, а он отлично знает игроков. Настраиваемся со всей серьезностью. Анализируем сильные стороны, ищем слабые, которые можем использовать.
– В каком состоянии Олег Кузьмин?
– Он тренируется в маске. В ближайшем матче ждать его не стоит – это потеря.
"Спорт-Экспресс"
– Какое эмоциональное состояние в команде после долгожданной победы в Ростове-на-Дону?
– Эта победа была очень важна для нас. Вы видели, что в конце ребята играли только на удержание счета. Не думали больше ни о чем.
– Чего ждете от матча с "Динамо"?
– У них эмоциональный подъем после смены тренера. Они отлично знают его, а он отлично знает игроков. Настраиваемся со всей серьезностью. Анализируем сильные стороны, ищем слабые, которые можем использовать.
– В каком состоянии Олег Кузьмин?
– Он тренируется в маске. В ближайшем матче ждать его не стоит – это потеря.
"Спорт-Экспресс"
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