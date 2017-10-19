Курбан Бердыев: у "Динамо" эмоциональный подъем после смены тренера

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что в предстоящей встрече казанцы сыграют в оптимальном составе.– Эта победа была очень важна для нас. Вы видели, что в конце ребята играли только на удержание счета. Не думали больше ни о чем.– У них эмоциональный подъем после смены тренера. Они отлично знают его, а он отлично знает игроков. Настраиваемся со всей серьезностью. Анализируем сильные стороны, ищем слабые, которые можем использовать.– Он тренируется в маске. В ближайшем матче ждать его не стоит – это потеря.