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Курбан Бердыев: у "Динамо" эмоциональный подъем после смены тренера

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что в предстоящей встрече казанцы сыграют в оптимальном составе.

– Какое эмоциональное состояние в команде после долгожданной победы в Ростове-на-Дону?

– Эта победа была очень важна для нас. Вы видели, что в конце ребята играли только на удержание счета. Не думали больше ни о чем.

– Чего ждете от матча с "Динамо"?

– У них эмоциональный подъем после смены тренера. Они отлично знают его, а он отлично знает игроков. Настраиваемся со всей серьезностью. Анализируем сильные стороны, ищем слабые, которые можем использовать.

– В каком состоянии Олег Кузьмин?

– Он тренируется в маске. В ближайшем матче ждать его не стоит – это потеря.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Рубин Динамо
Сегодня, 18:20
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