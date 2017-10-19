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Дмитрий Кириченко: у ЦСКА однозначно есть шансы на выход из группы

Экс-форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что у ЦСКА есть шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от "Базеля".

"Шансы есть однозначно. Еще есть игра дома с "Бенфикой". Все-таки, и во вчерашней игре, очень важен первый гол.

До первого гола игра была равная, без моментов, больше тактическая. Но гол ЦСКА пропустил и стало сложнее, это позволило Базелю уже спокойно играть от обороны, а обороняется эта команда очень качественно", - цитирует Кириченко НСН.
Сегодня, 19:40
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№3 Написал: Fen (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Шансы есть, желания нет. Сейчас в приоритете РФПЛ и выход на ЛЧ 2018-2019 - деньги ппц нужны. Самое странное, что схема который год работает.
Регистрация: 14.08.2015
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Однозначно - есть шансы на лигу Европы, двузначно - пойти и застрелиться...
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:48) #
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online

А нафига?
Регистрация: 26.01.2007
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