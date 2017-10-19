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Владимир Быстров из-за травмы пропустит матч с "Ростовом"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров пропустит матч 14-го тура чемпионата России с "Ростовом" из-за травмы, сообщает "Спорт день за днем".

33-летний хавбек получил повреждение на тренировке и ему понадобится около недели, чтобы восстановиться.

Матч "Тосно" - "Ростов" состоится в субботу, 21 октября. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Теги: Быстров Тосно Ростов
Сегодня, 21:25
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