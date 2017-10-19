Роман Зобнин и Зе Луиш работали по индивидуальной программе

После победного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" Массимо Каррера дал игрокам "Спартака" выходной.В четверг спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали подготовку к игре с "Амкаром". Сегодня красно-белые собрались на подмосковной базе в Тарасовке в десять утра. Спустя час стартовала тренировка. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику. А в заключение был футбол на ограниченном участке поля.вратарь Артём Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев, Джано Ананидзе и Александр Самедов лечатся.