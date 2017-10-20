Рифат Жемалетдинов: цель "Рубин" не менял - это еврокубки

Форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Динамо" подчеркнул, что команде необходимо улучшить реализацию голевых моментов.– В команде всегда было все хорошо. Готовимся к "Динамо", как к остальным соперникам.– Всегда тяжело вскрывать оборону с пятью защитниками. Но нам надо прибавить в реализации. "Динамо" хорошая команда, с хорошими игроками. Будет бой, и надеюсь на победу. Цели мы не меняли - это еврокубки. На меньшее мы не согласны.