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Рифат Жемалетдинов: цель "Рубин" не менял - это еврокубки

Форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Динамо" подчеркнул, что команде необходимо улучшить реализацию голевых моментов.

– Какое настроение в команде после победы в Ростове?

– В команде всегда было все хорошо. Готовимся к "Динамо", как к остальным соперникам.

- Почему у "Рубина" так мало моментов?

– Всегда тяжело вскрывать оборону с пятью защитниками. Но нам надо прибавить в реализации. "Динамо" хорошая команда, с хорошими игроками. Будет бой, и надеюсь на победу. Цели мы не меняли - это еврокубки. На меньшее мы не согласны.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жемалетдинов Рубин
Сегодня, 04:58
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