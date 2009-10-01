Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин тренируется в общей группе "Спартака"

Полузащитник Роман Зобнин начал тренировку в составе "Спартака" в общей группе, сообщает "Чемпионат.сом".

Ранее уже сообщалось о скором возвращении хавбека в общую группу с ограничениями.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера 16 октября сообщил, что Зобнин, который из-за травмы не сыграл в текущем сезоне ни одного матча, сможет вернуться на поле примерно через месяц.

На занятии отсутствуют Артём Ребров, Зе Луиш и Александр Самедов, которые восстанавливаются после повреждений.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 18:04
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай, Рома, набирай! Ждём тебя после паузы в чемпе


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:51) #
  • -2
  •  (2)
online

ееееееееееееее
Регистрация: 20.04.2016
№8 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот взяли Зе Луиша -хорош работник,все время на больничном.
Регистрация: 9.10.2012
№7 Написал: vit (Сегодня, 18:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
накуй... накуй... с крестами лучше не торопиться... тем более в зиму...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец то! Здоровья Роме и новых побед!!!
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
П.издите flushed
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зима впереди, с такой травмой и нашими осадками лучше постепенно возвращаться


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Рома!


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Добрая весть!А Зе Луиш всё пупок не может вылечить....
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 18:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слава БОГУ!
Регистрация: 21.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.