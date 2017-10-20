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Игорь Гамула: "Зенит" на фоне успеха в ЛЕ будет летать по полю в игре с ЦСКА

Известный российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит".

"Аура внутри питерской команды сейчас позитивная, положительная (а это важно). "Зенит" и без того уверенно играет почти в каждом матче, а сейчас на фоне успеха в Лиге Европы футболисты будут летать по полю в игре с армейцами. Как говорится, моральные кондиции у "Зенита" теперь в полном порядке. Команда Манчини выйдет в Москве играть на победу с ЦСКА. А вот у армейцев после такого поражения от "Базеля" настроение совсем на нуле. Уверен, что в предстоящем матче "Зениту" будет легче, несмотря на недостающий день отдыха", - цитирует Гамулу "Спорт Уик-энд".
Теги: Гамула Зенит ЦСКА
Сегодня, 20:09
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№5 Написал: anonymous (Сегодня, 20:37) #
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online

без вариантов, думаю в районе 0-2, 1-3, бомжы на ходу, осечки не дадут
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Играть некому. Игроки или травмированные, или после травм, не набрав кондиции, или не в форме , или совсем молодые, которым на 15 минут в лучшем случае выскочить в конце 2 тайма.
Короче жопа!!!!!!!!!!!!!


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Гиннер, подай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxxxx
Кони отсосут у бомжей, пока гинер не сложет лапки и не продаст клуб

не надо отсоса, как минимум ничейку)


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Кони ушатают бомжей. )))

ага, с такой игрой, как у коней сейчас -,300 процентов ушатают и добавки попросят...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кони ушатают бомжей. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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