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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Гамула: "Зенит" на фоне успеха в ЛЕ будет летать по полю в игре с ЦСКА
Известный российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит".
"Аура внутри питерской команды сейчас позитивная, положительная (а это важно). "Зенит" и без того уверенно играет почти в каждом матче, а сейчас на фоне успеха в Лиге Европы футболисты будут летать по полю в игре с армейцами. Как говорится, моральные кондиции у "Зенита" теперь в полном порядке. Команда Манчини выйдет в Москве играть на победу с ЦСКА. А вот у армейцев после такого поражения от "Базеля" настроение совсем на нуле. Уверен, что в предстоящем матче "Зениту" будет легче, несмотря на недостающий день отдыха", - цитирует Гамулу "Спорт Уик-энд".
"Аура внутри питерской команды сейчас позитивная, положительная (а это важно). "Зенит" и без того уверенно играет почти в каждом матче, а сейчас на фоне успеха в Лиге Европы футболисты будут летать по полю в игре с армейцами. Как говорится, моральные кондиции у "Зенита" теперь в полном порядке. Команда Манчини выйдет в Москве играть на победу с ЦСКА. А вот у армейцев после такого поражения от "Базеля" настроение совсем на нуле. Уверен, что в предстоящем матче "Зениту" будет легче, несмотря на недостающий день отдыха", - цитирует Гамулу "Спорт Уик-энд".
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