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Прибыль Галицкого от "Магнита" за квартал упала более чем на половину

Финансовые проблемы начинает испытывать владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

Котировки компании "Магнит", владельцем которой является Галицкий, упали на 11,74%. Теперь одна акция компании стоит 8232 рубля за штуку.

Капитализация "Магнита" снизилась на 17%. На Лондонской фондовой бирже расписки на акции компании падают в цене на 17% - до 31,48 доллара за бумагу.

Причина негативного настроя трейдеров – слабые финансовые результаты "Магнита" за III квартал 2017 года и последовавшее снижение прогноза продаж за год.

Чистая прибыль "Магнита" за квартал упала на 53,3% – до 6,9 миллиарда рублей. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 12,9 млрд руб. Выручка сети выросла на 6,5% - до 286 миллиардов рублей.

Финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан назвал основные факторы, повлиявшие на показатели: редизайн магазинов, запуск комплекса по выращиванию грибов и рост числа открытий магазинов.

Компания понизила ожидания от продаж за год. Теперь "Магнит" ждет роста оборота на 8-10% вместо 9-11%.

"Ведомости"
Теги: Галицкий
Сегодня, 21:06
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9
(2)
№9 Написал: кандид (Сегодня, 22:06) #
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online

Цитата: Пивовед
Цитата: афанасий
Просрочка у всех встречается. Права свои нужно знать. Смело возвращай просроченный товар, желате


я так понимаю- это галицкое поделие оккупировало весь юг России ?

окуеть, открыто торгуют просрочкой..

А у прилавка глянуть на сроки годности никак ?

впрочем, если они торгуют тухлой рыбой или мясом ...
******
не, в Калининграде такой куйни нет- и сети этой уёпищной тоже нет- у нас это западло- у нас за просрочку ипут и жоско..

Вам легче , у нас в Иваново , реально двести метров и эта хрень . Единственное цвета радуют
Регистрация: 29.09.2016
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Просрочка у всех встречается. Права свои нужно знать. Смело возвращай просроченный товар, желате


я так понимаю- это галицкое поделие оккупировало весь юг России ?

окуеть, открыто торгуют просрочкой..

А у прилавка глянуть на сроки годности никак ?

впрочем, если они торгуют тухлой рыбой или мясом ...
******
не, в Калининграде такой куйни нет- и сети этой уёпищной тоже нет- у нас это западло- у нас за просрочку ипут и жоско..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Не хожу в магнит и не буду.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
афанасий,
Да, все правильно. Но как то обидно когда нам впаривают вот это.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:32) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Mahoylich
Встречается просрочка товара. смотри прежде чем затариваться.. или как в песне.... купи говно и поддержи отечественного производителя....

Просрочка у всех встречается. Права свои нужно знать. Смело возвращай просроченный товар, желательно с чеком, но можно и без. Если не возвращают деньги, говори что пойдешь в роспотребнадзор. В таком случае еще и штраф заплатит и магазин, и продавец. Если опять не отдают деньги, тогда придется идти в роспотребнадзор и писать заявление.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
магнит один из худших магазинов. в которых я был


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Встречается просрочка товара. смотри прежде чем затариваться.. или как в песне.... купи говно и поддержи отечественного производителя....


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: кандид (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (2)
online

В Магните я иной раз покупаю фрукты , а так фурами возят хрень в основном
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Надо затариться в Магните как следует. Поддержу рублем грамотное развитие клуба. Мужик любит футбол.
Регистрация: 12.06.2016
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