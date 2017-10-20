Прибыль Галицкого от "Магнита" за квартал упала более чем на половину

Финансовые проблемы начинает испытывать владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.Котировки компании "Магнит", владельцем которой является Галицкий, упали на 11,74%. Теперь одна акция компании стоит 8232 рубля за штуку.Капитализация "Магнита" снизилась на 17%. На Лондонской фондовой бирже расписки на акции компании падают в цене на 17% - до 31,48 доллара за бумагу.Причина негативного настроя трейдеров – слабые финансовые результаты "Магнита" за III квартал 2017 года и последовавшее снижение прогноза продаж за год.Чистая прибыль "Магнита" за квартал упала на 53,3% – до 6,9 миллиарда рублей. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 12,9 млрд руб. Выручка сети выросла на 6,5% - до 286 миллиардов рублей.Финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан назвал основные факторы, повлиявшие на показатели: редизайн магазинов, запуск комплекса по выращиванию грибов и рост числа открытий магазинов.Компания понизила ожидания от продаж за год. Теперь "Магнит" ждет роста оборота на 8-10% вместо 9-11%.