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"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей

Стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге снова увеличилась, передает RNS.

"Водоканал Санкт-Петербурга" в рамках исполнения контракта с "Фондом капитального строительства и реконструкции" разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте "Приморский парк Победы" и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова", – указано на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 113,497 миллиона рублей. Закупка произведена у ООО "Фортис", основанной в 2016 году.

Последний госконтракт, связанный с "Крестовским", был заключен в августе на 4 миллиона рублей и касался экспертизы характеристик материалов стадиона.

В течение 2017 года компания, по данным госзакупок, уже обслужила два контракта "Водоканала" на поставку труб, а также на поставку шпунта для строительства входной группы на стадион в мае 2017 года. Тот контракт был составлен на 330 миллионов рублей.

Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в мае 2017 года сообщал, что стоимость стадиона составляет 43 миллиарда рублей.
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 21:35
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6
(1)
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Да пиздят. Там уже все причастные к попилу за дамбой плавают, с батареями на шее )))

так смена пришла.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: Батька (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (1)

Решили понемногу ещё пару лярдов набрать
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Клим Климов (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (1)
online

Да, нашли золотую жилу, зуки!!
Денег нет, но вы держитесь!!
Регистрация: 1.07.2017
№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да пиздят. Там уже все причастные к попилу за дамбой плавают, с батареями на шее )))


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (2)
online

шо, опять?
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: кандид (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (3)
online

Маловато будет !!
Регистрация: 29.09.2016
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