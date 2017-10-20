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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит-Арена" подорожала еще на 113,5 млн рублей
Стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге снова увеличилась, передает RNS.
"Водоканал Санкт-Петербурга" в рамках исполнения контракта с "Фондом капитального строительства и реконструкции" разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте "Приморский парк Победы" и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова", – указано на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составила 113,497 миллиона рублей. Закупка произведена у ООО "Фортис", основанной в 2016 году.
Последний госконтракт, связанный с "Крестовским", был заключен в августе на 4 миллиона рублей и касался экспертизы характеристик материалов стадиона.
В течение 2017 года компания, по данным госзакупок, уже обслужила два контракта "Водоканала" на поставку труб, а также на поставку шпунта для строительства входной группы на стадион в мае 2017 года. Тот контракт был составлен на 330 миллионов рублей.
Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в мае 2017 года сообщал, что стоимость стадиона составляет 43 миллиарда рублей.
"Водоканал Санкт-Петербурга" в рамках исполнения контракта с "Фондом капитального строительства и реконструкции" разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте "Приморский парк Победы" и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова", – указано на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составила 113,497 миллиона рублей. Закупка произведена у ООО "Фортис", основанной в 2016 году.
Последний госконтракт, связанный с "Крестовским", был заключен в августе на 4 миллиона рублей и касался экспертизы характеристик материалов стадиона.
В течение 2017 года компания, по данным госзакупок, уже обслужила два контракта "Водоканала" на поставку труб, а также на поставку шпунта для строительства входной группы на стадион в мае 2017 года. Тот контракт был составлен на 330 миллионов рублей.
Изначальный бюджет строительства арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в ходе неоднократной смены генподрядчиков стоимость постепенно росла, а с ней сдвигались и сроки сдачи объекта.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в мае 2017 года сообщал, что стоимость стадиона составляет 43 миллиарда рублей.
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