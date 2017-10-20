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Дмитрий Комбаров: ничья в матче ЦСКА - "Зенит" будет хорошим результатом

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — "Зенит".

"Сейчас не конец чемпионата, чтобы на это смотреть. Понятно, что это наши прямые конкуренты, поэтому ничья в этом матче будет хорошим результатом. Главное, что нам самим надо брать свои очки.

ЦСКА на примере прошлых лет показывал, что можно отыграть отрыв 10 очков. Просто надо брать своё", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Теги: Комбаров Зенит ЦСКА Спартак
Сегодня, 22:29
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4
(1)
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Проигрыш Амкару будет хорошим результатом
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: interested (Сегодня, 23:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А ещё более лучшим результатом будет, если и "Локомотив" с "Краснодаром" сыграют вничью. smiley
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (5)

Обыграйте Амкар....А ПОТОМ можно следить за матчем ЦСКА-Зенит....много эмоций после Севильи оставили...и Амкар на подъёме..так что ребята с начало выполните свою задачу.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
согласен
Регистрация: 3.08.2016
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