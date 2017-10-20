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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Комбаров: ничья в матче ЦСКА - "Зенит" будет хорошим результатом
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — "Зенит".
"Сейчас не конец чемпионата, чтобы на это смотреть. Понятно, что это наши прямые конкуренты, поэтому ничья в этом матче будет хорошим результатом. Главное, что нам самим надо брать свои очки.
ЦСКА на примере прошлых лет показывал, что можно отыграть отрыв 10 очков. Просто надо брать своё", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
"Сейчас не конец чемпионата, чтобы на это смотреть. Понятно, что это наши прямые конкуренты, поэтому ничья в этом матче будет хорошим результатом. Главное, что нам самим надо брать свои очки.
ЦСКА на примере прошлых лет показывал, что можно отыграть отрыв 10 очков. Просто надо брать своё", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
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