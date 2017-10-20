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Массимо Каррера: Аленичева поздравил, а в подсказках он не нуждается

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что поздравил бывшего наставника московской команды Дмитрия Аленичева с 45-летием.

"Да, уже поздравил Аленичева. Ничего больше. В подсказках он не нуждается", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".

В настоящее время Аленичев работает главным тренером "Енисея". Каррера был его ассистентом, когда только пришёл в "Спартак", а после отставки российского специалиста занял его место — сначала в качестве исполняющего обязанности, а затем и полноценного главного тренера красно-белых.
Теги: Каррера Аленичев
Сегодня, 22:47
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