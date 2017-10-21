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Дмитрий Назаров: волнуюсь за матч "Спартака" с "Амкаром"

Актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 14-го тура РФПЛ с "Амкаром", который состоится сегодня, 21 октября.

"Волнуюсь за этот матч. К сожалению, "Спартак" сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со "Спартаком-Нальчик" я буду переживать.

Сомневаюсь, что после матча с "Севильей" спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать "автобус", который выстроит "Амкар".

Все кричат, что "Спартак" вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал "Ювентус" в Италии и "Челси" в Англии", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Амкар
Сегодня, 17:07
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№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
волнуюсь за спартак

Вам не привыкать.

да ты баклан не меньше переживаешь за Спартак


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
волнуюсь за спартак

Вам не привыкать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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