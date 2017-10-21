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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Назаров: волнуюсь за матч "Спартака" с "Амкаром"
Актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 14-го тура РФПЛ с "Амкаром", который состоится сегодня, 21 октября.
"Волнуюсь за этот матч. К сожалению, "Спартак" сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со "Спартаком-Нальчик" я буду переживать.
Сомневаюсь, что после матча с "Севильей" спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать "автобус", который выстроит "Амкар".
Все кричат, что "Спартак" вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал "Ювентус" в Италии и "Челси" в Англии", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
"Волнуюсь за этот матч. К сожалению, "Спартак" сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со "Спартаком-Нальчик" я буду переживать.
Сомневаюсь, что после матча с "Севильей" спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать "автобус", который выстроит "Амкар".
Все кричат, что "Спартак" вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал "Ювентус" в Италии и "Челси" в Англии", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
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