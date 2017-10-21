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Дмитрий Комбаров: поздравил брата с победой над "Зенитом" и похвалил за передачу

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что поздравил брата Кирилла, выступающего за тульский "Арсенал", с гостевой победой над "Зенитом" (1:0) в 13-м туре РФПЛ.

"Позвонил, поздравил. Сказал, что хорошую игру сыграли как вся команда, так и он отдельно. Ну и похвалил его за передачу, получилось очень качественно", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Теги: Комбаров Спартак Арсенал Тула Зенит
Вчера, 23:09
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