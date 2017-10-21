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Вадим Евсеев: всё, у "Спартака" фарта больше нет

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком". Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 0:0.

"Пенальти был чистый. Всё, у "Спартака" фарта больше нет", - цитирует Евсеева "Чемпионат.сом".
Теги: Евсеев Амкар Спартак
Сегодня, 22:00
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4
(2)
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное было так: Амкар давил ..,давил...,Спартак оборонялся из последних сил и на последнем издыхании свалил игрока гостевой команды в штрафной..


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 22:10) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Реал»
Жалко ребят из Амкара, которых "прибил" "неопытный" судья! Опять началась эпопея по вытаскиванию Спартака за уши... По словам Рейнгольда Спартак меньше всех бьёт пенальти.. А сколько пенальти не ставят в ворота Спартака? Особенно у провинциальных команд. Стыдно!
Регистрация: 4.10.2010
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вывод просто с потолка) Даже глуповат))) Может, логика и была, но журналисты её урезали...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:05) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Аминь на 16 лет


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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