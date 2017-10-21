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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вадим Евсеев: всё, у "Спартака" фарта больше нет
Тренер "Амкара" Вадим Евсеев поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком". Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 0:0.
"Пенальти был чистый. Всё, у "Спартака" фарта больше нет", - цитирует Евсеева "Чемпионат.сом".
"Пенальти был чистый. Всё, у "Спартака" фарта больше нет", - цитирует Евсеева "Чемпионат.сом".
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