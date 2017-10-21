Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Брайн Идову: где-то даже немного обидно, что мы сыграли вничью со "Спартаком"

Нападающий "Амкара" Брайн Идову прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0) в 14-м туре РФПЛ.

"Любой команде лиги тяжело вскрыть нашу налаженную и крепкую оборону. Где-то даже немного обидно, что мы сыграли вничью со "Спартаком", так как у нас были хорошие моменты для взятия ворот. Пенальти, который не назначил судья, тоже мог нам помочь. Конечно, Квинси Промес простил нас в первом тайме, но и мы простили "Спартак" во второй половине игры", - цитирует Идову ТАСС.
Теги: Идову Амкар Спартак
Вчера, 22:32
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: avnik море (Вчера, 22:46) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kapitan601
Потому что бесполезно. Походу он - реалист.


Он хотел и конфетку съесть и не удариться - так не бывает. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: kapitan601 Астрахань (Вчера, 22:45) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: avnik
Парниша что-то не настаивает на пенальти... )))



Потому что бесполезно. Походу он - реалист.
Регистрация: 4.10.2010
№1 Написал: avnik море (Вчера, 22:42) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Парниша что-то не настаивает на пенальти... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.