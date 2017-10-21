Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Ещенко: у меня сильный спазм, завтра всё будет ясно

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко ответил болельщикам на вопрос о замене в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с "Амкаром". Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 0:0.

"Сильный спазм. Завтра будет ясно", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
Теги: Ещенко Спартак Амкар
Вчера, 23:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.