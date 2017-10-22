"Амкар" - "Спартаку": автобус для нас - средство передвижения. А оборона у нас прочная, да

"Объехать автобус" так и не удалось... Звучит финальный свисток.#СпартакАмкар 0:0 pic.twitter.com/qKoM8ZNteb — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 21, 2017

Для нас автобус - это средство передвижения. ?А оборона у нас прочная, да - 5 игр не пропускаем.??? #АмкарПермь #ГордостьУрала #Спартак pic.twitter.com/apbYTsXJjt — FC Amkar (@fc_amkar) October 21, 2017

Пресс-служба "Амкара" в твиттере ответила на твит коллег из "Спартака"."Объехать автобус" так и не удалось... Звучит финальный свисток", - написали smm-щики красно-белых."Для нас автобус - это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да - 5 игр не пропускаем", - ответили пермяки.