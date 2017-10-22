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"Амкар" - "Спартаку": автобус для нас - средство передвижения. А оборона у нас прочная, да

Пресс-служба "Амкара" в твиттере ответила на твит коллег из "Спартака".

"Объехать автобус" так и не удалось... Звучит финальный свисток", - написали smm-щики красно-белых.



"Для нас автобус - это средство передвижения. А оборона у нас прочная, да - 5 игр не пропускаем", - ответили пермяки.

Теги: Амкар Спартак
Сегодня, 09:59
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