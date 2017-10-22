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На матче ЦСКА - "Зенит ожидается до 26 тысяч зрителей

"Зенит" в сегодняшнем выездном матче с ЦСКА сыграет в белой форме, голкипер — в желтом; хозяева — в красно-синей форме, голкипер — в черном.

На матче ожидается до 26 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тысяч болельщиков.

ФК "Зенит"
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 13:20
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5
(0)
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Армейцам удачи!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед
а придёт сколько ?

Важно, сколько спартачей сядут сегодня у экранов и начнут топить за "самого принципиального соперника" blush


ну. нам вас не переплюнуть..

вас 15 миллионов- и все болеют за московский Спартак .


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 13:33) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
завалят ли коней сегодня?
вот вопрос! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а придёт сколько ?

Важно, сколько спартачей сядут сегодня у экранов и начнут топить за "самого принципиального соперника" blush


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ожидается- это понятно, по вместительности стадиона..

а придёт сколько ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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