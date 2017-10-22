Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:30
"Кьево" дома победил "Верону" (1)
"Кьево" дома победил "Верону" (1)
13:37
«Енисей» доминирует, «Крылья Советов» теряют очки, а Павлов удачно дебютирует в «Роторе». Обзор 19-го тура ФНЛ (3)
«Енисей» доминирует, «Крылья Советов» теряют очки, а Павлов удачно дебютирует в «Роторе». Обзор 19-го тура ФНЛ (3)
11:07
Игорь Яновский: против "Спартака" ЦСКА реализовал свои моменты. Почему бы это не сделать с "Зенитом"? (5)
Игорь Яновский: против "Спартака" ЦСКА реализовал свои моменты. Почему бы это не сделать с "Зенитом"? (5)
09:59
"Амкар" - "Спартаку": автобус для нас - средство передвижения. А оборона у нас прочная, да (27)
"Амкар" - "Спартаку": автобус для нас - средство передвижения. А оборона у нас прочная, да (27)
09:38
Сердар Таски: "Спартаку" удобнее бороться с играющими командами вроде "Севильи", чем с "Амкаром" (9)
Сердар Таски: "Спартаку" удобнее бороться с играющими командами вроде "Севильи", чем с "Амкаром" (9)
Вчера, 23:41
Андрей Червиченко: судья сегодня вообщe без ..ц оказался (14)
Андрей Червиченко: судья сегодня вообщe без ..ц оказался (14)
Владислав Радимов: по составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя
Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором "армейцы" примут "Зенит" сегодня, 22 октября.
"В матче ЦСКА – "Зенит", конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Всё-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил "Зенит". Однако лёгким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у "Зенита" уже на протяжении восьми встреч. Хорошо, что петербуржцы не проигрывают, но каждый матч – это новая история.
Есть ли у "Зенита" преимущество? Какое? Игра в еврокубках и в чемпионате России – это абсолютно разные вещи. Это никак психологически не скажется на командах перед сегодняшним матчем. Это другая история. Два разных турнира, все взрослые люди. Футбол ведь тем и хорош, что даже если вчера ты проиграл, сегодня всё равно можешь выиграть. По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
"В матче ЦСКА – "Зенит", конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Всё-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил "Зенит". Однако лёгким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у "Зенита" уже на протяжении восьми встреч. Хорошо, что петербуржцы не проигрывают, но каждый матч – это новая история.
Есть ли у "Зенита" преимущество? Какое? Игра в еврокубках и в чемпионате России – это абсолютно разные вещи. Это никак психологически не скажется на командах перед сегодняшним матчем. Это другая история. Два разных турнира, все взрослые люди. Футбол ведь тем и хорош, что даже если вчера ты проиграл, сегодня всё равно можешь выиграть. По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.