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Владислав Радимов: по составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором "армейцы" примут "Зенит" сегодня, 22 октября.

"В матче ЦСКА – "Зенит", конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Всё-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил "Зенит". Однако лёгким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у "Зенита" уже на протяжении восьми встреч. Хорошо, что петербуржцы не проигрывают, но каждый матч – это новая история.

Есть ли у "Зенита" преимущество? Какое? Игра в еврокубках и в чемпионате России – это абсолютно разные вещи. Это никак психологически не скажется на командах перед сегодняшним матчем. Это другая история. Два разных турнира, все взрослые люди. Футбол ведь тем и хорош, что даже если вчера ты проиграл, сегодня всё равно можешь выиграть. По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:22
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6
(0)
№6 Написал: __Влад_ (Сегодня, 16:45) #
  • 0
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Цитата: Пивовед
Цитата: __Влад_
Цитата: Пивовед
Цитата: __Влад_
Цитата: Пивовед
По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды"


Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов
куда его отодвинули идиот?


идиот, его назначили администратором, свадебным генералом, зиц-председателем,петрушкой, человечком в штате на зарплате....

а был он- полноценным тренером футбольного клуба Зенит2..

и чем он там руководил?

то есть, ты будешь отрицать. что Радимов до недавнего был главным тренером зенита2..

бомЖЫтакие бомжЫ..

идиот е*аный, где я это отрицал?М
Регистрация: 14.07.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: __Влад_
Цитата: Пивовед
Цитата: __Влад_
Цитата: Пивовед
По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды"


Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов
куда его отодвинули идиот?


идиот, его назначили администратором, свадебным генералом, зиц-председателем,петрушкой, человечком в штате на зарплате....

а был он- полноценным тренером футбольного клуба Зенит2..

и чем он там руководил?

то есть, ты будешь отрицать. что Радимов до недавнего был главным тренером зенита2..

бомЖЫтакие бомжЫ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: __Влад_ (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Пивовед
Цитата: __Влад_
Цитата: Пивовед
По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды"


Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов
куда его отодвинули идиот?


идиот, его назначили администратором, свадебным генералом, зиц-председателем,петрушкой, человечком в штате на зарплате....

а был он- полноценным тренером футбольного клуба Зенит2..

и чем он там руководил?
Регистрация: 14.07.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: __Влад_
Цитата: Пивовед
По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды"


Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов
куда его отодвинули идиот?


идиот, его назначили администратором, свадебным генералом, зиц-председателем,петрушкой, человечком в штате на зарплате....

а был он- полноценным тренером футбольного клуба Зенит2..

скажи ещё. что его нынешняя должность- важная до невьипения..
даже ваши удивлялись, когда на неё претендовал Кержаков- что это за должность такая *Координатор* , что он там будет координировать ?

вы сами попали в ловушку с вашей петербургскостью- вы напридумывали себе футбольных псевдолегенд, а теперь тупо не можете от них избавиться..
да, вы тупо не смогли уволить Радимова, как несправившегося тренера..
поэтому и придумали для него мифическую никому не нужную и ничего не значащую должность.
то есть- и не уволили, но отодвинули его от команды.

и Радимов стал прозревать.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: __Влад_ (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Пивовед
По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды"


Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов
куда его отодвинули? идиот
Регистрация: 14.07.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:28) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот, стоило только отодвинуть Радимова от руководящих должностей в Зените, так человек прям преображаться стал на глазах !

теперь все видят- чем дальше человек от фк Зенит, тем адекватнее он становится..

таким образом, адекватность гражданина- прямо пропорциональна расстоянию его от фк Зенит.

и это многое объясняет..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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