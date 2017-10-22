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Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина подал заявку на проведение финала женской Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов, руководитель проекта "ВТБ Арена парк", в рамках которого проводится реконструкция динамовского стадиона.

В воскресенье прошла торжественная церемония представления футбольного поля стадиона. Сдать в эксплуатацию стадион планируется в апреле 2018 года.

"Мы активно взаимодействуем с футбольными организациями, ведем диалог с УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) по поводу проведения у нас ряда мероприятий в ближайшие годы. В частности, речь идет о финале женской Лиги чемпионов в 2020 году, который сейчас ищет себе площадку. Мы подали документы, буквально в пятницу видел, как ее заполняли", - рассказал Перегудов.

Ранее стало известно, что в проведении Суперкубка УЕФА после 2019 года заинтересован домашний стадион ЦСКА.
Теги: Динамо
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
До этих женских кгбэшников ещё не добрались европейские прокуроры - пропали взятки ворья )))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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