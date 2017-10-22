Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:57
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (12)
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (12)
18:58
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (5)
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (5)
16:30
"Кьево" дома победил "Верону" (2)
"Кьево" дома победил "Верону" (2)
Астемир Гордюшенко: мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко прокомментировал ничью в матче с "Зенитом".
"Игра во всём смотрелась намного лучше. Просто забить не смогли. Тренер сказал, что нужно провести эту игру агрессивно. Мы, конечно, в каждом матче стараемся так играть, но после „Базеля“ был двойной настрой. Особенно с „Зенитом“. Хотелось забрать очки. Жаль, что не получилось.
Матчи с "Зенитом" и "Спартаком" очень важные, поэтому без эмоций никак. В начале матча было много жёлтых, думали, что можем и до красной карточки дойти. Но сыграли аккуратно. Мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал. Можно было в некоторых моментах и не наказывать. Например, в эпизоде с Васиным. Там никакой грубости не было", - цитирует Гордюшенко "Чемпионат.сом".
"Игра во всём смотрелась намного лучше. Просто забить не смогли. Тренер сказал, что нужно провести эту игру агрессивно. Мы, конечно, в каждом матче стараемся так играть, но после „Базеля“ был двойной настрой. Особенно с „Зенитом“. Хотелось забрать очки. Жаль, что не получилось.
Матчи с "Зенитом" и "Спартаком" очень важные, поэтому без эмоций никак. В начале матча было много жёлтых, думали, что можем и до красной карточки дойти. Но сыграли аккуратно. Мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал. Можно было в некоторых моментах и не наказывать. Например, в эпизоде с Васиным. Там никакой грубости не было", - цитирует Гордюшенко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.