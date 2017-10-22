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Астемир Гордюшенко: мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко прокомментировал ничью в матче с "Зенитом".

"Игра во всём смотрелась намного лучше. Просто забить не смогли. Тренер сказал, что нужно провести эту игру агрессивно. Мы, конечно, в каждом матче стараемся так играть, но после „Базеля“ был двойной настрой. Особенно с „Зенитом“. Хотелось забрать очки. Жаль, что не получилось.

Матчи с "Зенитом" и "Спартаком" очень важные, поэтому без эмоций никак. В начале матча было много жёлтых, думали, что можем и до красной карточки дойти. Но сыграли аккуратно. Мне кажется, судья неправильно жёлтые карточки раздавал. Можно было в некоторых моментах и не наказывать. Например, в эпизоде с Васиным. Там никакой грубости не было", - цитирует Гордюшенко "Чемпионат.сом".
Теги: Гордюшенко ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:26
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