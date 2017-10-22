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Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча

Руководство "Арсенала" недовольно качеством судейства гостевого матча с "Анжи" (2:3) в 14-м туре чемпионата России.

"Футбольный клуб "Арсенал" считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной. Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из "вне игры". Все это оказало прямое влияние на результат матча", – сказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".
Теги: Арсенал Тула Анжи
Вчера, 22:43
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(2)
№1 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:10) #
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Ну, в общем то да.
Регистрация: 28.05.2014
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