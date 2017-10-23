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В матче открытия нового стадиона "Динамо" сборная России может сыграть с Италией

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что в матче открытия стадиона 5 июня сборная России может сыграть с командой Италии.

"Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на футбольном стадионе, остались только табло и отделка лож. 26 700 зрителей — это намного больше средней посещаемости РФПЛ. Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться. Сдать весь спортивный комплекс "ВТБ Арена Парк" мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России — последний контрольный перед ЧМ-2018 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнёт ФК "Динамо".

Соперник сборной, говорят, будет топовый — возможно, Италия, если она выйдет на ЧМ, конечно", - цитирует Перегудова "Чемпионат.сом".
Теги: Динамо Сборная России Сборная Италии
Сегодня, 03:29
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