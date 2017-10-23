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Григорий Иванов: все видевшие эпизод сказали, что пенальти не было, но судье виднее

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что команда показывает добротный красивый футбол, благодаря чему и добивается результата.

Напомним, на 3-й минуте игры защитник "Ахмата" Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

– Команда просто играет и показывает добротный красивый футбол, – заявил Иванов. – Так и добивается результата.

– На вашей команде позитивно отразился незабитый соперником пенальти?

– Я не смотрел на поле, когда назначили одиннадцатиметровый. Все знакомые, кто видел эпизод, сказали, что пенальти не было, хотя судье виднее.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 03:34
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