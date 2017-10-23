Григорий Иванов: все видевшие эпизод сказали, что пенальти не было, но судье виднее

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что команда показывает добротный красивый футбол, благодаря чему и добивается результата.Напомним, на 3-й минуте игры защитник "Ахмата" Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.– Команда просто играет и показывает добротный красивый футбол, – заявил Иванов. – Так и добивается результата.– Я не смотрел на поле, когда назначили одиннадцатиметровый. Все знакомые, кто видел эпизод, сказали, что пенальти не было, хотя судье виднее.