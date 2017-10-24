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Сергей Кирьяков: после ЧМ-2018 у Головина будет не за горами приглашение в топ-клубы

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен заиграть в европейском топ-чемпионате.

"У Головина есть для этого все качества. Во-первых, это скорость и быстрая работа с мячом, техника на скорости, достаточно хорошее видение поля, смелость принятия решений, не боится брать игру на себя, если вспомнить дерби со "Спартаком", где он практически в одиночку переломил ход матча и привел свою команду к победе. Надеюсь, что он также будет полноправным игроком основного состава сборной, но для этого необходимо держать себя в хорошей форме, в тонусе. Все предпосылки для этого у него есть. Сыграть хороший чемпионат мира тоже, надеюсь, он сможет. А там не за горами и приглашение в один из топ-клубов Европы", — цитирует Кирьякова еженедельник "Футбол".
Теги: Кирьяков Головин ЦСКА
Сегодня, 16:13
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4
(0)
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:04) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лишнего трепа очень много вокруг персоны Головина ,абсолютно среднего игрока по европейским меркам
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
в Локомотиве не помешал бы, соглашусь)
Регистрация: 12.09.2011
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
приглашение то можно получить
но только о топе - пока не знаю...
если именно ТОП - то тут самый главный вопрос в том, что не будет уверенности, что он будет играть в основе
переходить в середняк европы - мало кто согласится из россиян. Хотя не вижу ничего плохого в том, что б играть как Мостовой и Карпин в Сельте (на то время)..не чемпионы, но в том чемпионате больше шансов вырасти
но это всё пустые разговоры.для начала пусть хоть одно предложение появится


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:32) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот только не физруку ванговать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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