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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Кирьяков: после ЧМ-2018 у Головина будет не за горами приглашение в топ-клубы
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин способен заиграть в европейском топ-чемпионате.
"У Головина есть для этого все качества. Во-первых, это скорость и быстрая работа с мячом, техника на скорости, достаточно хорошее видение поля, смелость принятия решений, не боится брать игру на себя, если вспомнить дерби со "Спартаком", где он практически в одиночку переломил ход матча и привел свою команду к победе. Надеюсь, что он также будет полноправным игроком основного состава сборной, но для этого необходимо держать себя в хорошей форме, в тонусе. Все предпосылки для этого у него есть. Сыграть хороший чемпионат мира тоже, надеюсь, он сможет. А там не за горами и приглашение в один из топ-клубов Европы", — цитирует Кирьякова еженедельник "Футбол".
"У Головина есть для этого все качества. Во-первых, это скорость и быстрая работа с мячом, техника на скорости, достаточно хорошее видение поля, смелость принятия решений, не боится брать игру на себя, если вспомнить дерби со "Спартаком", где он практически в одиночку переломил ход матча и привел свою команду к победе. Надеюсь, что он также будет полноправным игроком основного состава сборной, но для этого необходимо держать себя в хорошей форме, в тонусе. Все предпосылки для этого у него есть. Сыграть хороший чемпионат мира тоже, надеюсь, он сможет. А там не за горами и приглашение в один из топ-клубов Европы", — цитирует Кирьякова еженедельник "Футбол".
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