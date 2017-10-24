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Ринат Билялетдинов: лидеры РФПЛ далеки от идеальной игры

Лидеры чемпионата России пока что не демонстрируют того футбола, который необходим для победы в турнире, стабильной игры нет даже у санкт-петербургского "Зенита", заявил известный российский специалист Ринат Билялетдинов.

"Ни одна команда в российском чемпионате нельзя сказать, что на голову сильнее последнего клуба, аутсайдера. Нет такого. Каждый может преподнести сюрприз, это интересно, но это не говорит о силе нашего чемпионата. Команда, претендующая на титул в каждом из чемпионатов, всегда отличается поставленной и сбалансированной игрой. Этого нельзя сказать о наших лидерах. Поставленной стабильной игры, как выясняется, нет даже у "Зенита". Первый круг завершается, интрига закручивается, всем еще работать и работать", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Сегодня, 17:25
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