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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Ловчев: единственный шанс "Спартака" из Нальчика - слабый настрой москвичей
Бывший полузащитник московского "Спартака" Евгений Ловчев считает, что в матче 1/8 финала Кубка России между "Спартаком" и "Спартаком" Нальчиком встретятся команды разного уровня.
"Встречаются команды совершенно разного класса. Московский «Спартак» на голову сильнее своего соперника. Единственный шанс у "Спартака" из Нальчика – это слабый настрой "красно-белых". Но, безусловно, не может быть и речи об отсутствии мотивации у чемпиона России. Команде Карреры в этом сезоне нужна победа в турнире. И самый реальный шанс это победа в Кубке России, из которого уже выбыли все остальные лидеры российской Премьер-лиги. На данный момент основные претенденты на взятие этого трофея московский "Спартак" и "Рубин". Поэтому я уверен, что "красно-белые" выйдут на этот матч в основном составе. Полагаю, что шансов у гостей практически нет", — цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
"Встречаются команды совершенно разного класса. Московский «Спартак» на голову сильнее своего соперника. Единственный шанс у "Спартака" из Нальчика – это слабый настрой "красно-белых". Но, безусловно, не может быть и речи об отсутствии мотивации у чемпиона России. Команде Карреры в этом сезоне нужна победа в турнире. И самый реальный шанс это победа в Кубке России, из которого уже выбыли все остальные лидеры российской Премьер-лиги. На данный момент основные претенденты на взятие этого трофея московский "Спартак" и "Рубин". Поэтому я уверен, что "красно-белые" выйдут на этот матч в основном составе. Полагаю, что шансов у гостей практически нет", — цитирует Ловчева "Рейтинг букмекеров".
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