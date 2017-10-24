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Понтус Вернблум установил рекорд по жёлтым карточкам в чемпионатах России

Защитник ЦСКА Понтус Вернблум установил рекорд по жёлтым карточкам в чемпионатах России, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Футболист в 12 матчах против "Зенит" в чемпионатах России получил 12 предупреждений. Тем самым Понтус Вернблум стал абсолютным рекордсменом чемпионатов России по жёлтым карточкам в матчах с одной командой.

Прежний рекорд принадлежал Владиславу Радимову — 11 жёлтых карточек в 11 матчах против ЦСКА.
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 18:44
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29
(0)
№29 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: GPS
дивительно, что по красным не побил

У него их, поговаривают, то ли вообще не было, то ли очень мало было. Хитрый гад, умный. В отличии от своих русских коллег по костоломству Горлуковича и Ковтуна.
Регистрация: 12.11.2007
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: maradona72
Кругом одни патриоты


Да я заметил. Но вы бы так откровенно не палились...
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: cska1971
Так чего вы сюда набежали?


Кругом одни патриоты


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
Или из-за Вернблума кто-то по 6 месяцев на костылях ходил? А может из-за Вернблума у кого-то был осколочный перелом лицевой кости?

Проблемы негров шерифа не епут! Футбол - это не балет!


Именно поэтому я и написал, что он правильно играет...пусть хоть всю вашу бомжево-свиную единодушную массу перекосит...

Цитата: sraptakpain
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
Или из-за Вернблума кто-то по 6 месяцев на костылях ходил? А может из-за Вернблума у кого-то был осколочный перелом лицевой кости?

Проблемы негров шерифа не епут! Футбол - это не балет!

тогда это не вяжется с мнением всех ниже отписавших тут.
т.е. это не балет, но Вернблум костолом, который не сломал ни одного игрока)очень милая логика у здешних "болел"


Это не логика, играл бы Вернблум у них, была бы другая риторика. Собаки на сене...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: maradona72
когда Велли так играл

Ну где же так? С нанесением травм он играл...

Цитата: maradona72
Проблемы негров шерифа не епут! Футбол - это не балет!


Так чего вы сюда набежали?
Регистрация: 26.01.2007
№24 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
Или из-за Вернблума кто-то по 6 месяцев на костылях ходил? А может из-за Вернблума у кого-то был осколочный перелом лицевой кости?

Проблемы негров шерифа не епут! Футбол - это не балет!

тогда это не вяжется с мнением всех ниже отписавших тут.
т.е. это не балет, но Вернблум костолом, который не сломал ни одного игрока)очень милая логика у здешних "болел"
Регистрация: 7.09.2015
№23 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (4)
online

Раньше таких называли"костоломы"! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: sanyapytilin
Или из-за Вернблума кто-то по 6 месяцев на костылях ходил? А может из-за Вернблума у кого-то был осколочный перелом лицевой кости?

Проблемы негров шерифа не епут! Футбол - это не балет!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 19:42) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: MAXim22
И абсолютный рекорд по не полученным.

а вот тут бред написал.Ему часто давали ранее карты из-за его репутации жёсткого игрока
Регистрация: 1.02.2016
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
Какое единодушие бомжево-свиной массы. Молодцы. Понтус не зря так играет...

А какое единодушие было среди ослов помойных и мусоров, когда Велли так играл. Значит он "правильно" играл ?
Здоров, Санди!

Спартак Вечный Чемпион!

Привет...

Ты у Габулова и Акинфеева спроси, что ты меня спрашиваешь? Или из-за Вернблума кто-то по 6 месяцев на костылях ходил? А может из-за Вернблума у кого-то был осколочный перелом лицевой кости?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№19 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
И абсолютный рекорд по не полученным.
Регистрация: 30.07.2014
№18 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (6)

При всем уважении к Понтусу он не растет и постепенно выпадает из игры, а позднее и из состава. Ему надо задуматься и, чтобы не закончить карьеру, резко повысить мастерство и пользу игры для команды. Это Гончаренко интеллигент, а другой давно бы посадил на скамейку, хотя он и легионер.
В РФПЛ наступает время, когда некоторые легионеры, как в Краснодаре, не тянут. А виноватыми считают тренеров, как Шалимова
.Легам надо просто вкалывать на тренировках и в игре. Время работает против них. Россия мужает.
Регистрация: 17.07.2014
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:35) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: sanyapytilin
Какое единодушие бомжево-свиной массы. Молодцы. Понтус не зря так играет...

А какое единодушие было среди ослов помойных и мусоров, когда Велли так играл. Значит он "правильно" играл ?
Здоров, Санди!

Спартак Вечный Чемпион!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Какое единодушие бомжево-свиной массы. Молодцы. Понтус не зря так играет...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: niko niko Калуга (Сегодня, 19:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Интер»
Понтус не понтуется на поле ,а выносит врагов ))))
Регистрация: 13.03.2015
№14 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (9)

Понтусу еще есть куда расти.......
Самый гнусный и грязный игрок чр Шемберас
Регистрация: 1.10.2015
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Мерзкий тип.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SPV
Цитата: tiki
это нормальное явление)

Грубая игра шведа это не нормально, почему то в других командах на этой же позиции люди выступают значительно чище

им красные карточки просто дают
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:15) #
  • -2
  •  (14)

Реально бесит своей игрой... В голове никуя по -моему
Регистрация: 22.11.2014
№10 Написал: avnik море (Сегодня, 19:11) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
МЭМ - "Скулит как Понтус"...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:07) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
это нормальное явление)

Грубая игра шведа это не нормально, почему то в других командах на этой же позиции люди выступают значительно чище
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (13)

Г....н команды г......в!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:03) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
дятел
Регистрация: 1.06.2014
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
отмороженный костолом.
Полный придурок.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:55) #
  • -8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
отморозок


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: GPS (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (19)

Знатный костолом..
Удивительно, что по красным не побил. Но Гинеру пришлось пожертвовать палец.
Регистрация: 18.02.2011
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:51) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
так и Акинфеева скоро обгонит по антирекордам
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:49) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Защитник ЦСКА Понтус Вернблум

уже в защитники записали)
а так...чего уже только не считают)такая у него позиция, потому и карточки - это нормальное явление)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:49) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
удивительно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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