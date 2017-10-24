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Массимо Каррера: "Спартак-Нальчик" может заставить "Спартак" попотеть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о команде "Спартак-Нальчик", с которой красно-белым предстоит сыграть на своём поле в 1/8 финала Кубка России 25 октября.

"Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника. "Спартак-Нальчик" — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает комнату из элиты. Так бывает и в Италии. "Спартак" может только потерять в этом случае. Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всё кажется легко, но на самом деле всё может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 19:32
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№2 Написал: Svin (Сегодня, 19:40) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все кроме него думают о лёгкой прогулке...Мания величия.
Регистрация: 23.10.2017
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (4)

очко нальчик сожмет когда их выносить будут? интересно тут за нальчик кто нить болеет? или все в одноклассниках сидят ?
Регистрация: 19.06.2017
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