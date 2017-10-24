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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: "Спартак-Нальчик" может заставить "Спартак" попотеть
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о команде "Спартак-Нальчик", с которой красно-белым предстоит сыграть на своём поле в 1/8 финала Кубка России 25 октября.
"Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника. "Спартак-Нальчик" — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает комнату из элиты. Так бывает и в Италии. "Спартак" может только потерять в этом случае. Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всё кажется легко, но на самом деле всё может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника. "Спартак-Нальчик" — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает комнату из элиты. Так бывает и в Италии. "Спартак" может только потерять в этом случае. Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всё кажется легко, но на самом деле всё может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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