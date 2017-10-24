Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:14
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (5)
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (5)
19:07
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове (1)
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове (1)
18:07
Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным (20)
Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным (20)
Массимо Каррера: вместо того чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что произошло с защитником красно-белых Андреем Ещенко в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги с "Амкаром" (0:0).
"У Ещенко появилась проблема в игре с "Амкаром“ спустя 10 минут. Вместо того чтобы попросить замену, он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до „Севильи“. Посмотрим, получится ли", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"У Ещенко появилась проблема в игре с "Амкаром“ спустя 10 минут. Вместо того чтобы попросить замену, он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до „Севильи“. Посмотрим, получится ли", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.