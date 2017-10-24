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Массимо Каррера: вместо того чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что произошло с защитником красно-белых Андреем Ещенко в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги с "Амкаром" (0:0).

"У Ещенко появилась проблема в игре с "Амкаром“ спустя 10 минут. Вместо того чтобы попросить замену, он играл до конца тайма, ухудшив свою ситуацию. На этой неделе он отдыхает, постараемся восстановить его до „Севильи“. Посмотрим, получится ли", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Ещенко Спартак
Сегодня, 20:17
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(2)
№5 Написал: oblom (Сегодня, 21:39) #
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online

Игорь Владимирович,
Ну за Сочнова прямо все в точку.))))
Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:09) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко боец, но малообученный.
Помнится, играл в Спартаке Вася Баранов на этой позиции. Столько было критики в его адрес, но по сравнению с Ещенко он был как старослужащий сержант против молодого рядового.
А еще раньше играл Володя Сочнов... Тот майор против этих!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:58) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Андрей достоин уважения по-любому!
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:49) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pisto
Слабоумие и отвага


Просто нормальный чувак. На поле, в горячке, понимаешь серьезность травмы - когда тебя уже уносят с поля...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: pisto (Сегодня, 20:42) #
  • -15
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Слабоумие и отвага
Регистрация: 15.03.2009
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