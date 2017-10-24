РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере

РФС на прошлой неделе договорился о проведении в ноябре 2017 года двух контрольных матчей с участием национальной сборной России. Сегодня стали известны места проведения и время начала игр.11 ноября сборная России на столичной арене "Лужники" сыграет с командой Аргентины. Эта встреча начнется в 16:00. 14 ноября подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. Начало - в 21:45.В среду, 25 октября, стартуют продажи билетов на контрольный матч Россия - Аргентина, который пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники". Это будет первый матч в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к Чемпионату Мира 2018 года.Электронные билеты можно будет приобрести на сайте www.ponominalu.ru. Забронированные на сайте билеты можно выкупить в салонах Евросеть, а также в кассах ponominalu.ru в Москве.