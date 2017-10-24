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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:14
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (5)
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (5)
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РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере
РФС на прошлой неделе договорился о проведении в ноябре 2017 года двух контрольных матчей с участием национальной сборной России. Сегодня стали известны места проведения и время начала игр.
11 ноября сборная России на столичной арене "Лужники" сыграет с командой Аргентины. Эта встреча начнется в 16:00. 14 ноября подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. Начало - в 21:45.
В среду, 25 октября, стартуют продажи билетов на контрольный матч Россия - Аргентина, который пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники". Это будет первый матч в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к Чемпионату Мира 2018 года.
Электронные билеты можно будет приобрести на сайте www.ponominalu.ru. Забронированные на сайте билеты можно выкупить в салонах Евросеть, а также в кассах ponominalu.ru в Москве.
РФС
11 ноября сборная России на столичной арене "Лужники" сыграет с командой Аргентины. Эта встреча начнется в 16:00. 14 ноября подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. Начало - в 21:45.
В среду, 25 октября, стартуют продажи билетов на контрольный матч Россия - Аргентина, который пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники". Это будет первый матч в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к Чемпионату Мира 2018 года.
Электронные билеты можно будет приобрести на сайте www.ponominalu.ru. Забронированные на сайте билеты можно выкупить в салонах Евросеть, а также в кассах ponominalu.ru в Москве.
РФС
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