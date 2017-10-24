Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере

РФС на прошлой неделе договорился о проведении в ноябре 2017 года двух контрольных матчей с участием национальной сборной России. Сегодня стали известны места проведения и время начала игр.

11 ноября сборная России на столичной арене "Лужники" сыграет с командой Аргентины. Эта встреча начнется в 16:00. 14 ноября подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. Начало - в 21:45.

В среду, 25 октября, стартуют продажи билетов на контрольный матч Россия - Аргентина, который пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники". Это будет первый матч в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к Чемпионату Мира 2018 года.

Электронные билеты можно будет приобрести на сайте www.ponominalu.ru. Забронированные на сайте билеты можно выкупить в салонах Евросеть, а также в кассах ponominalu.ru в Москве.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Испании Сборная Аргентины
Сегодня, 21:14
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: baden69 (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Во вторник, 14 ноября, в 21.45 самое время играть в футбол! Людям же в среду работать не надо...
Я имею ввиду тех, кто не по телеку смотреть будет, а на стадик хочет сходить.
Регистрация: 31.08.2010
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
а почему в Краснодаре нельзя сыграть?
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 21:47) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С врагами, Паша, нужно бороться их методами. ))) В последнее время просто задолбали. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:28) #
  • +7
  •  (7)

Цитата: avnik
С испанцами тока в Питере и играть, авось газон поможет.

А у тебя есть хоть один позитивный комментарий в сторону не Спартака, а любой другой команды...Бабушек у подъезда напоминаешь..вечно обиженные и недовольные...
P.S На вашу красно-белую Арену имени Брата Федуна вообще приличные сборные решили не пускать...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:19) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
С испанцами тока в Питере и играть, авось газон поможет. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.