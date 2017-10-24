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Дмитрий Сычев: лидерство "Локомотива" не стало сюрпризом

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал лидерство москвичей в нынешнем сезоне РФПЛ.

"Лидерство "Локомотива" не стало сюрпризом. Клуб работает как единый механизм, все нацелены на результат, команду тренирует такой опытный тренер, как Сёмин, и отсюда первое место. Весь клуб работает в едином направлении, у команды сейчас хорошая посещаемость, и я мечтаю о том, чтобы стадион заполнялся на 100%", - приводит слова Сычева "Спорт FM".
Теги: Сычев Локомотив
Сегодня, 22:04
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