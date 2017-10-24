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Дмитрий Булыкин: "Локомотив" может выполнить задачу борьбы за чемпионство

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России, в котором "железнодорожники" сыграют с "Зенитом".

"Очень важная определяющая игра будет уже в следующем туре с "Зенитом". "Локомотив" — организованная и дисциплинированная команда и имеет большое количество опытных профессиональных футболистов, которые могут выполнять задачу борьбы за чемпионство", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
Теги: Булыкин Локомотив
Вчера, 22:28
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