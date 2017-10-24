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Александр Егоров: момент с падением Идову в штрафной "Спартака" был виден из космоса

Бывший арбитр Александр Егоров раскритиковал судью Павла Кукуяна, не назначившего пенальти в матче 14-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" (0:0).

На 85-й минуте встречи он усмотрел в падении форварда пермяков Брайана Идову в чужой штрафной симуляцию и показал ему желтую карточку.

"Глупо отрицать, что тут был пенальти. Почему Кукуян принял такое решение?.. Это был открытый момент, который виден из космоса. Если арбитр не назначает такие пенальти, ему не место в премьер-лиге.

В момент паса арбитр должен был ускориться, но он как бежал, так и продолжил бежать на той же скорости. Лайнсмен обязан был помочь. Почему так получилось? Может, побоялся, может, нехватка опыта. Таких ошибок просто нельзя допускать.

Я даже не буду говорить, что было бы, если бы такая ситуация была в матче ЦСКА - "Спартак" или "Зенит" - "Спартак". Она и в этом матче не должна была происходить", - сказал Егоров в эфире программы "Свисток".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Идову Амкар Спартак
Вчера, 22:34
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(4)
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Ахилл
А сколько пеналей в пользу Спартака не поставили?

Вроде 2 раза, лет за семь, если я правильно помню. Ели нет, то меня наши поправят, ведь большинство считает, что 1 раз.

Ты на какое большинство ссылаешься? Тролль ущербный. Давай сюда свое большинство
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Вчера, 23:16) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Был пеналь, был. Если нам его вернут в какомто ближайшем матче слова не скажу.
Но другое дело, что пеналь был, а другое дело, что ослобомжы уже нам автоматом поражение засчитали. Пеналь еще забить надо, а Селихов тащит какието невероятные мячи.
Так что накуй пошли поклонники Балтики 7 и овса.

я лично твоему свинарнику зла не желал,играете и ладно,это ваши недоболельщики устраивают грандиозные концерты такие,что Пинк Флойд нервно курит в сторонке от вашей феерии,а по игре пенка чистая была,многие это сказали,
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:12) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
А сколько пеналей в пользу Спартака не поставили?

Вроде 2 раза, лет за семь, если я правильно помню. Ели нет, то меня наши поправят, ведь большинство считает, что 1 раз.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 22:57) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько пеналей в пользу Спартака не поставили? А что, Амкар заслужил победу? А любишь космос-так и лети отсюда, бывший арбитр. Наверное, особо безгрешный арбитр.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:54) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Был пеналь, был. Если нам его вернут в какомто ближайшем матче слова не скажу.
Но другое дело, что пеналь был, а другое дело, что ослобомжы уже нам автоматом поражение засчитали. Пеналь еще забить надо, а Селихов тащит какието невероятные мячи.
Так что накуй пошли поклонники Балтики 7 и овса.
Регистрация: 22.09.2007
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