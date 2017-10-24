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Виталий Мутко: Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заслуженно признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, заявил президент РФС Виталий Мутко.

"ФИФА выбрала, и это ее право, но я бы список расширил. Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций, и пусть нам теперь греет душу, что нам на турнире забил лучший игрок мира. А если серьезно, он достойный игрок, но и Месси, и Неймар, и Джанлуиджи Буффон совершенно спокойно могут претендовать на победу.

Все объективно: португальцы выиграли чемпионат Европы, играли на Кубке конфедераций. Он в целом из группы лучших. Тем приятнее - к нам на чемпионат мира приедет лучший игрок по версии ФИФА, это вдвойне почетно", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Роналду Мутко
Вчера, 23:00
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(1)
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Юморист недоминистр.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: VirGON (Вчера, 23:07) #
  • +1
  •  (1)

что за чушь порит
Регистрация: 14.12.2016
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