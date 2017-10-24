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Дмитрий Сычев: мне очень нравятся братья Миранчуки, нельзя не отметить их прогресс

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал, кого он считает самым талантливым российским футболистом.

"Самый талантливый российский футболист? Головин ярко себя проявляет и со временем сможет уехать в хороший зарубежный клуб. Мне очень нравятся братья Миранчуки, нельзя не отметить их прогресс. Они очень воспитаны, с правильным отношением к работе", - сказал Сычев в эфире "Спорт FM".
Теги: Сычев Головин Миранчук Локомотив
Вчера, 23:19
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