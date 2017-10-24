Дмитрий Сычев: мне очень нравятся братья Миранчуки, нельзя не отметить их прогресс

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал, кого он считает самым талантливым российским футболистом.
"Самый талантливый российский футболист? Головин ярко себя проявляет и со временем сможет уехать в хороший зарубежный клуб. Мне очень нравятся братья Миранчуки, нельзя не отметить их прогресс. Они очень воспитаны, с правильным отношением к работе", - сказал Сычев в эфире "Спорт FM".
"Самый талантливый российский футболист? Головин ярко себя проявляет и со временем сможет уехать в хороший зарубежный клуб. Мне очень нравятся братья Миранчуки, нельзя не отметить их прогресс. Они очень воспитаны, с правильным отношением к работе", - сказал Сычев в эфире "Спорт FM".
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