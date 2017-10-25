Кристиан Нобоа: не жалею о своем переходе в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что не жалеет о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга.- Нет, нет. Таких мыслей у меня не было. Не переживаю. Понимаю, что не могу выходить на поле в каждом матче. Но уверен в своих силах и готов доказывать свою состоятельность. Как я уже сказал, чувствую, что в тех матчах, когда выхолодил на поле, выглядел хорошо.