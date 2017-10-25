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Кристиан Нобоа: не жалею о своем переходе в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что не жалеет о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

- Неужели за все это время ни разу не пожалели о том, что перешли в "Зенит"?

- Нет, нет. Таких мыслей у меня не было. Не переживаю. Понимаю, что не могу выходить на поле в каждом матче. Но уверен в своих силах и готов доказывать свою состоятельность. Как я уже сказал, чувствую, что в тех матчах, когда выхолодил на поле, выглядел хорошо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 01:22
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:43) #
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Смешной вопрос! Чего жалеть, бабулек заработает на старость не напрягаясь и на "пенсию" smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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