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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Агент: для Лысова деньги вторичны, поэтому есть конкретный интерес из Бельгии
Представитель футбольного агентства "ProStar" Сергей Серебряков прокомментировал информацию, что скауты бельгийского "Брюгге" на матче 14-го тура российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Краснодар" (2:0) просматривали 19-летнего нападающего "железнодорожников" Михаила Лысова.
"Наша компания вместе с агентом игрока представляет его интересы в Европе. Интерес к Лысову есть у двух бельгийских клубов. Интерес конкретный, игрока активно просматривают. Называть команды не буду, скажу только, что они из первой пятёрки. Им нужен игрок на эту позицию, ведь Михаил может сыграть как левого защитника, так и левого вингера — разноплановый футболист. Клубы требуют, чтобы игрок этого амплуа мог остро сыграть в атаке. Сейчас очень популярна схема 3-5-2 с тремя центральными защитниками. Спрос на таких игроков растёт.
Привлекает и возраст футболиста: парень молодой, талантливый. Из него может получиться добротный футболист. Лысов — самобытный игрок. Он отличается высокой работоспособностью: закрывает полностью бровку, хорош в отборе и к атаке подключается с удовольствием. У него хорошая левая нога, что видно по его передачам с фланга, и скорость.
Затрудняюсь сказать, насколько вероятен уход Лысова. Это обычная практика: появился интерес, а дальше переход или состоялся, или нет. Команды из Бельгии и Нидерландов интересуются многими российскими футболистами. Летом ко мне обращались по ряду игроков. Но, как правило, всё заканчивается после пары телефонных звонков: называется трансферная стоимость, зарплата, и всё, конец.
Здесь на первый план выходит финансовый аспект: в России и Бельгии возможности разные. Дисбаланс большой, и игроки в большинстве случаев не готовы уезжать. Например, в Бельгии футболист без европейского гражданства должен получать не менее 100 тысяч в год. Есть ребята, для которых деньги вторичны, их больше интересует спортивная сторона. Лысов относится ко вторым, поэтому к нему есть конкретный интерес", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
"Наша компания вместе с агентом игрока представляет его интересы в Европе. Интерес к Лысову есть у двух бельгийских клубов. Интерес конкретный, игрока активно просматривают. Называть команды не буду, скажу только, что они из первой пятёрки. Им нужен игрок на эту позицию, ведь Михаил может сыграть как левого защитника, так и левого вингера — разноплановый футболист. Клубы требуют, чтобы игрок этого амплуа мог остро сыграть в атаке. Сейчас очень популярна схема 3-5-2 с тремя центральными защитниками. Спрос на таких игроков растёт.
Привлекает и возраст футболиста: парень молодой, талантливый. Из него может получиться добротный футболист. Лысов — самобытный игрок. Он отличается высокой работоспособностью: закрывает полностью бровку, хорош в отборе и к атаке подключается с удовольствием. У него хорошая левая нога, что видно по его передачам с фланга, и скорость.
Затрудняюсь сказать, насколько вероятен уход Лысова. Это обычная практика: появился интерес, а дальше переход или состоялся, или нет. Команды из Бельгии и Нидерландов интересуются многими российскими футболистами. Летом ко мне обращались по ряду игроков. Но, как правило, всё заканчивается после пары телефонных звонков: называется трансферная стоимость, зарплата, и всё, конец.
Здесь на первый план выходит финансовый аспект: в России и Бельгии возможности разные. Дисбаланс большой, и игроки в большинстве случаев не готовы уезжать. Например, в Бельгии футболист без европейского гражданства должен получать не менее 100 тысяч в год. Есть ребята, для которых деньги вторичны, их больше интересует спортивная сторона. Лысов относится ко вторым, поэтому к нему есть конкретный интерес", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
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