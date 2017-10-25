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Генподрядчик стадиона в Самаре будет оштрафован на 200 миллионов рублей

Генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре к чемпионату мира 2018 года ПСО "Казань" будет оштрафован на 200 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации собеседника агентства, ПСО "Казань" будет оштрафовано на сумму порядка 200 миллионов рублей за "неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ". При этом заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин", как сообщили в пресс-службе организации, не располагает информацией о наложении штрафа на подрядчика.

"Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола, - в свою очередь пояснил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. - На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы - и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс – время".

"Сейчас самое сложное позади, - добавил Фетисов. - На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Как только будет завершен процесс раскружаливания, дело пойдет быстрее. Готовность стадиона "Самара Арена" на сегодня составляет 70%. Отставание от графика есть, но оно объяснимо. Мы совместно с подрядчиком приложим максимум усилий для того, чтобы работы были завершены до конца 2017 года".
Сегодня, 02:30
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