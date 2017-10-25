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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Генподрядчик стадиона в Самаре будет оштрафован на 200 миллионов рублей
Генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре к чемпионату мира 2018 года ПСО "Казань" будет оштрафован на 200 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации собеседника агентства, ПСО "Казань" будет оштрафовано на сумму порядка 200 миллионов рублей за "неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ". При этом заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин", как сообщили в пресс-службе организации, не располагает информацией о наложении штрафа на подрядчика.
"Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола, - в свою очередь пояснил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. - На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы - и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс – время".
"Сейчас самое сложное позади, - добавил Фетисов. - На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Как только будет завершен процесс раскружаливания, дело пойдет быстрее. Готовность стадиона "Самара Арена" на сегодня составляет 70%. Отставание от графика есть, но оно объяснимо. Мы совместно с подрядчиком приложим максимум усилий для того, чтобы работы были завершены до конца 2017 года".
По информации собеседника агентства, ПСО "Казань" будет оштрафовано на сумму порядка 200 миллионов рублей за "неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ". При этом заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин", как сообщили в пресс-службе организации, не располагает информацией о наложении штрафа на подрядчика.
"Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола, - в свою очередь пояснил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. - На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы - и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс – время".
"Сейчас самое сложное позади, - добавил Фетисов. - На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Как только будет завершен процесс раскружаливания, дело пойдет быстрее. Готовность стадиона "Самара Арена" на сегодня составляет 70%. Отставание от графика есть, но оно объяснимо. Мы совместно с подрядчиком приложим максимум усилий для того, чтобы работы были завершены до конца 2017 года".
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