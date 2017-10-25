Артем Тимофеев: Аленичев - хороший человек, но тренер иногда должен уметь "напихать"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:07
Александр Егоров: рука Фернандеса - это пенальти, но Вилков правильно сделал, что не назначил его (11)
Александр Егоров: рука Фернандеса - это пенальти, но Вилков правильно сделал, что не назначил его (11)
Вчера, 23:57
Дубль Лингарда вывел "МЮ" в четвертьфинал Кубка лиги
Дубль Лингарда вывел "МЮ" в четвертьфинал Кубка лиги
Вчера, 23:55
"Интер" вышел на первое место в серии А
"Интер" вышел на первое место в серии А
Вчера, 23:38
Фернандо: сборная Бразилии? Все может быть
Фернандо: сборная Бразилии? Все может быть
Вчера, 23:00
Виталий Мутко: Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций (2)
Виталий Мутко: Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций (2)
Вчера, 22:41
"Зенит" опубликовал видео со скрытой камеры после матча с ЦСКА (1)
"Зенит" опубликовал видео со скрытой камеры после матча с ЦСКА (1)
Вчера, 22:34
Александр Егоров: момент с падением Идову в штрафной "Спартака" был виден из космоса (19)
Александр Егоров: момент с падением Идову в штрафной "Спартака" был виден из космоса (19)
Вчера, 22:25
"Байер" вышел в 1/8 финала Кубка Германии
"Байер" вышел в 1/8 финала Кубка Германии
Вчера, 21:43
Андрею Луневу диагностирован ушиб ноги (3)
Андрею Луневу диагностирован ушиб ноги (3)
Вчера, 21:14
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (6)
РФС подтвердил, что сборная России сыграет против Аргентины в "Лужниках", а против Испании - в Питере (6)
Вчера, 20:27
Дмитрий Сычев: лимит в РФПЛ надо отменять (26)
Дмитрий Сычев: лимит в РФПЛ надо отменять (26)
Вчера, 20:17
Массимо Каррера: вместо того чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию (7)
Массимо Каррера: вместо того чтобы попросить замену, Ещенко играл и ухудшил ситуацию (7)
Вчера, 19:25
Фил Невилл выразил готовность возглавить "Эвертон"
Фил Невилл выразил готовность возглавить "Эвертон"
Вчера, 19:07
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове (2)
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове (2)
Вчера, 18:07
Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным (24)
Александр Кокорин: с кем хотел бы пообщаться лично? Если выбирать одного человека, то с Путиным (24)
Вчера, 17:43
Защитник "Тосно" Шахов тренировался в общей группе
Защитник "Тосно" Шахов тренировался в общей группе
Вчера, 17:10
Более 12000 жителей Курска увидели кубок ЧМ-2018 (1)
Более 12000 жителей Курска увидели кубок ЧМ-2018 (1)
Артем Тимофеев: Аленичев - хороший человек, но тренер иногда должен уметь "напихать"
Полузащитник "Спартака" Артём Тимофеев поделился мнением, что помешало экс-наставнику красно-белых Дмитрию Аленичеву добиться успеха с командой.
"Возможно, Аленичев был слишком мягким. Как человек он хороший, но, мне кажется, тренер в определённые моменты должен уметь „напихать“, чтобы игрок, тем более русский, всё понял. А Дмитрий Анатольевич пытался корректно объяснить. Может быть, этого футболистам было недостаточно.
Были сборы, ничто не предвещало отставки. Затем мы не вышли в Лигу Европы, и Аленичева убрали. До этого не было ощущения, что его уволят. Когда проиграли АЕК, у меня был шок. В гостях видел, что соперник слабый, должны их проходить. Подумал: "Ничья на выезде — неплохой результат, дома должны побеждать". Дома мы не забиваем, не забиваем и пропускаем в концовке. Настоящая ж**а, что тут скажешь.
Что ни делается, всё к лучшему. Но в тот момент не было мыслей: "Спасибо, что Тричковски забил и тренера уволили". Несмотря на то что я при Аленичеве не играл, хорошо отношусь к Дмитрию Анатольевичу. У каждого тренера свои взгляды: каждый по-своему видит игру, состав. Тренер знает, кто ему нужен, а кто — нет. Прекрасно понимаю, что я не подошёл под тот стиль игры, который он видел. Ничего страшного, надо было просто продолжать работать", - цитирует Тимофеева "Чемпионат.сом".
"Возможно, Аленичев был слишком мягким. Как человек он хороший, но, мне кажется, тренер в определённые моменты должен уметь „напихать“, чтобы игрок, тем более русский, всё понял. А Дмитрий Анатольевич пытался корректно объяснить. Может быть, этого футболистам было недостаточно.
Были сборы, ничто не предвещало отставки. Затем мы не вышли в Лигу Европы, и Аленичева убрали. До этого не было ощущения, что его уволят. Когда проиграли АЕК, у меня был шок. В гостях видел, что соперник слабый, должны их проходить. Подумал: "Ничья на выезде — неплохой результат, дома должны побеждать". Дома мы не забиваем, не забиваем и пропускаем в концовке. Настоящая ж**а, что тут скажешь.
Что ни делается, всё к лучшему. Но в тот момент не было мыслей: "Спасибо, что Тричковски забил и тренера уволили". Несмотря на то что я при Аленичеве не играл, хорошо отношусь к Дмитрию Анатольевичу. У каждого тренера свои взгляды: каждый по-своему видит игру, состав. Тренер знает, кто ему нужен, а кто — нет. Прекрасно понимаю, что я не подошёл под тот стиль игры, который он видел. Ничего страшного, надо было просто продолжать работать", - цитирует Тимофеева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.