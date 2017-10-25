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Агент: Ташаевым интересуются в Европе, но в приоритете "Динамо"

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника московского "Динамо" Александра Ташаева, прокомментировал ситуацию с продлением контракта 23-летнего футболиста. Действующее соглашение Ташаева с бело-голубыми истекает летом 2018 года.

"Как я уже говорил, у Александра Ташаева действительно приоритет остаться в "Динамо" и помогать ему развиваться. Сейчас главным тренером команды является Дмитрий Хохлов, под руководством которого и начинал Саша в "молодёжке". "Динамо" — это родной клуб для него. Он там получил футбольные азы. Плюс коллектив сейчас там очень сплочённый. Поэтому мы уже вступили с командой в переговоры, но пока никакой конкретики нет. Всё на начальной стадии.

Да, определённые варианты перехода в Европу есть. Бельгийские клубы интересуются Ташаевым, один из Испании есть. Но в приоритете "Динамо". Если с московской командой ничего не получится, дальше уже будем вести переговоры с другими клубами", - цитирует Агузарова "Чемпионат.сом".
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 04:45
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