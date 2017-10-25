Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Максименко и Давыдов - в основе "Спартака" на игру со "Спартаком-Нальчик"

"Спартак" назвал стартовый состав на игру Кубка России со "Спартаком-Нальчик".

"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Глушаков (к), Мельгарехо, Педро Роша, Давыдов, Луис Адриано.

Запас: Селихов, Таски, Джикия, Щербаков, Рассказов, Промес, Фернандо, Бакаев, Самсонов, Попов.
Теги: Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 18:07
Напечатать
17
(3)
№17 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Blessing,
немного осталось до -30000 помоев, выброшенных Вами ...)

там есть похлеше задр@jт


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Blessing,
немного осталось до -30000 помоев, выброшенных Вами на этом ресурсе...Так держать))))))))

Вы, гражданин, какой-то закомплексованный, увидели в моём вопросе какую-то, только вам ведомую, каверзу, а я всего лишь спросил, было когда-нибудь, чтобы спартачи сказали, порвём, как тузик грелку, и всё???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то я очкую...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Romella
хотелось бы на Рассказова посмотреть

Вы наверное с Руденко спутали, тот в атаке интересен и забивают.
А Рассказов - ПЗ, много бегает поддерживать атаку, но ПМСМ ничего особо выдающегося не показывает.
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rwspartach
Цитата: oksva
Да уж . Не уверен я что то .

Если уж ты не уверен в домашнем матче против 11 места второй лиги,то даже уже и не знаю...Нельзя быть настолько пессимистом.


Поверь мне , за долгие-долгие годы боления за Спартак - я повидал всякого . Я не сомневаюсь , что класс Спартака несоизмеримо выше , но и состав с " чистого листа " тревожит . Но , Массимо верю и жду только победы , иначе - нельзя .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
немного осталось до -30000 помоев, выброшенных Вами на этом ресурсе...Так держать))))))))


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№11 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: lisenok
Защита - это что-то!


у них два центральных 18-19 лет
Регистрация: 19.06.2017
№10 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Защита - это что-то!
Регистрация: 21.08.2012
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:30) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Да уж . Не уверен я что то . .

Напишите лучше, когда вы были уверены, хоть народ удивите, своим необычным фактом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:22) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Да уж . Не уверен я что то .

Если уж ты не уверен в домашнем матче против 11 места второй лиги,то даже уже и не знаю...Нельзя быть настолько пессимистом.
Регистрация: 1.12.2014
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:20) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж . Не уверен я что то . А выигрывать то надо . Поглядим , что получится .Удачи нам .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
хотелось бы на Рассказова посмотреть..глаза мозолит этот недоМесси
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дениска,давай!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю у Давыдова последний шанс.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
можно было еще смело добавить Бакаева и Самсонова


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный состав - пусть лавочники и молодые жoпу рвут.
Регистрация: 12.02.2012
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
однако


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.