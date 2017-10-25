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Дмитрий Аленичев: "Луч" превзошёл "Енисей" по всем статьям

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением о вылете из Кубка России.

"Вполне закономерная победа хозяев. Соперник превзошёл нас по всем статьям: и по игре, и в движении, и в голевых моментах, и в голах. Поздравляю "Луч" с выходом в следующий раунд. Нам же не хватило свежести и мобильности.

В составе "Луча" выделю Килина, забившего победный гол. Но в целом отмечу всю команду. Было видно, что команда старалась изо всех сил, чтобы порадовать своих болельщиков", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:43
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(2)
№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Зачем биться за Кубок, если цель другая. Всё логично


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Каждое слово - ложь недоделанного сенатора, которого назначили на выход в ПЛ
Регистрация: 19.04.2017
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