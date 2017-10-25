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Валерий Карпин: "Спартак" должен побеждать с крупным счётом

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Карпин уверен в победе красно-белых над "Спартаком" из Нальчика в матче 1/8 финала Кубка России.

"Однозначно, победа "Спартака". Причем я даже поставлю на победу "Спартака" с крупным счетом после ничьей с "Амкаром". Я думаю, что "Спартак" будет биться за Кубок. Понятно, что "Спартак" сильнее по всему, поэтому тут двух мнений быть не может. Ставка на победу "Спартака", и я думаю, что с крупным счетом", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Карпин Спартак Спартак-Нальчик
Сегодня, 18:58
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
На состав смотрел?


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Регистрация: 10.03.2009
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