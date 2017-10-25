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Хасанби Биджиев: игроки "Спартака-Нальчик" найдут свой шанс в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России, в котором сыграют "Спартак" и "Спартак-Нальчик".

"Я долго работал в "Спартаке-Нальчик", мне близок и дорог этот клуб. Сегодня будем смотреть и болеть за команду из Нальчика. Нальчане сегодня встречаются с действующим чемпионом страны, матч будет тяжёлый. Уверен, что игроки "Спартака Нальчик" проявят характер, мастерство. Свой шанс они будут искать и найдут, но матч будет очень непростой.

Несмотря на то что в составе московского "Спартака" выйдут молодые игроки, москвичи остаются фаворитами. Нальчанам надо строго сыграть в обороне и искать своё счастье в контратаках и во время стандартных положений. Тогда у них будет шанс достигнуть успеха в этой игре", - цитирует Биджиева "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак-Нальчик Спартак
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Svin (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Пусть только обидят младших,Ливерпуль рассчитается по полной.
Регистрация: 23.10.2017
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