Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что может закончить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

– Видите себя в "Зените" по окончании карьеры?

– Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы.

– То есть в Петербурге вам комфортно жить?

– Да! Если бы было солнца побольше, то был бы нереальный курорт, – сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 20:27
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну может команда уровня Лестера,если конечно позовёт.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Родину продал за 20 монет

Родину продал за 30 монет


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:45) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да! Если бы было солнца побольше, то был бы нереальный курорт

нарисуй солнце..вся гниль газпромовская
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:33) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Бомж
Регистрация: 18.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.