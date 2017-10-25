Массимо Каррера: отправить Рошу и Петковича в ФНЛ? Все было не так уж плохо

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) отметил, что во время игр смотрит на действия только своих подопечных.– Я не настолько злой критик, чтобы рассуждать подобными категориями. И не настолько пессимист. Не считаю, что сегодня все было так уж плохо.– Во время матча я вижу только своих игроков.– Конечно, мы хотим продлевать ее как можно дольше.– (С удивлением) Что ж, та команда – молодец.– До матчей говорить об этом нет смысла.