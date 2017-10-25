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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: отправить Рошу и Петковича в ФНЛ? Все было не так уж плохо
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) отметил, что во время игр смотрит на действия только своих подопечных.
– Давыдов из "Спартака-2" выглядел достойно. Тогда как Роша и Петкович вызывали критику болельщиков. Может, их тоже стоит отправить в ФНЛ?
– Я не настолько злой критик, чтобы рассуждать подобными категориями. И не настолько пессимист. Не считаю, что сегодня все было так уж плохо.
– В составе соперника можете кого-то выделить?
– Во время матча я вижу только своих игроков.
– "Спартак" не проигрывает уже 12 матчей. Это самая длинная серия за 15 лет.
– Конечно, мы хотим продлевать ее как можно дольше.
– Для ориентира, рекорд – 26 матчей.
– (С удивлением) Что ж, та команда – молодец.
– Теперь "Спартак" фаворит турнира?
– До матчей говорить об этом нет смысла.
"Спорт-Экспресс"
– Давыдов из "Спартака-2" выглядел достойно. Тогда как Роша и Петкович вызывали критику болельщиков. Может, их тоже стоит отправить в ФНЛ?
– Я не настолько злой критик, чтобы рассуждать подобными категориями. И не настолько пессимист. Не считаю, что сегодня все было так уж плохо.
– В составе соперника можете кого-то выделить?
– Во время матча я вижу только своих игроков.
– "Спартак" не проигрывает уже 12 матчей. Это самая длинная серия за 15 лет.
– Конечно, мы хотим продлевать ее как можно дольше.
– Для ориентира, рекорд – 26 матчей.
– (С удивлением) Что ж, та команда – молодец.
– Теперь "Спартак" фаворит турнира?
– До матчей говорить об этом нет смысла.
"Спорт-Экспресс"
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