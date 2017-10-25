Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: отправить Рошу и Петковича в ФНЛ? Все было не так уж плохо

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) отметил, что во время игр смотрит на действия только своих подопечных.

– Давыдов из "Спартака-2" выглядел достойно. Тогда как Роша и Петкович вызывали критику болельщиков. Может, их тоже стоит отправить в ФНЛ?

– Я не настолько злой критик, чтобы рассуждать подобными категориями. И не настолько пессимист. Не считаю, что сегодня все было так уж плохо.

– В составе соперника можете кого-то выделить?

– Во время матча я вижу только своих игроков.

– "Спартак" не проигрывает уже 12 матчей. Это самая длинная серия за 15 лет.

– Конечно, мы хотим продлевать ее как можно дольше.

– Для ориентира, рекорд – 26 матчей.

– (С удивлением) Что ж, та команда – молодец.

– Теперь "Спартак" фаворит турнира?

– До матчей говорить об этом нет смысла.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 21:40
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня человек 6 москвичей дурака валяли на поле, "заводилой" этого валяния был Комбаров. Дима начиная с первого тайма так и прочудил до финального свистка. Благо соперник был из 3 дивизиона.Но все-равно КБ с победой.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Петкович это писец писецом.. Как и Кутепов
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.